Вся Россия, кроме Москвы: жители столицы не увидят лунного затмения

Частичное лунное затмение пройдет в ночь со вторника, 16 июля, на среду, 17 июля, и начнется в 21.43 по московскому времени. В это время Луна коснется земной полутени, в которую полностью погрузится в 23:01. С этого момента начнется частичное лунное затмение.

Ранее стало известно, что лучше всего можно будет наблюдать за астрономическим явлением в Крыму и на Северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а ясная погода будет благоприятствовать наблюдениям. Частичное лунное затмение будет видно практически на всей территории России, кроме удаленных восточных и северных районов. Также, благодаря ясной погоде, наблюдать за тем, как Спутник погружается в тень Земли, смогут жители Европы, практически всей Азии, частично Северной и Южной Америки, Австралии и Африки.

Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут. Максимальная его фаза наступит в 00:31 по московскому времени, тогда более половины диска Луны окажется в земной тени. Конец затмения ожидается в 03:17.

Наблюдать за астрономическим явлением будет возможно только при ясной погоде, поэтому жителям московского региона это вряд ли удастся. Как сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями. По мнению специалиста, при таких погодных условиях москвичи практически ничего не увидят.