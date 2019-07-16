На Украине вступил в силу закон о государственном языке

Во вторник, 16 июля, вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Однако некоторые пункты начнут действовать только через два года. А статья о государственном языке в сфере образования вступил в силу с 1 января 2030 года.

Ранее стало известно, что закон подписал в мае Петр Порошенко, тогда еще президент Украины. Он заявлял, что совершил «один из главных актов для сохранения украинской государственности», а граждане страны ждали этот закон «много-много лет».

Однако оппозиция считает, что исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни может затронуть интересы нацменьшинств. Еще в июне по инициативе 50 депутатов Верховной Рады в Конституционный суд была направлена просьба проверить документ на соответствие нормам законодательства. По их мнению закон только расколет украинское общество, лишит защиты языки нацменьшинств, а также лишит возможности занимать их представителям государственные должности.