На Алтае отдыхающие выловили из реки урну с прахом ветерана войны

В Алтайском крае отдыхающие выловили из реки Чумыш в Тальменском районе урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны. В настоящий момент находка остается в местном отделении полиции.

Сообщается, что урна повреждена, но прах ветерана Евгения Доильницына в ней остался. Сотрудники полиции проводят поиски родственников ветерана. Как урна попала в реку, неизвестно. Фото находки публикует EurAsia Daily.

Доильницын воевал на нескольких фронтах, освобождал Киев, был участником Курской битвы, форсировал Десну и Днепр; в 1945 году был направлен на Дальний Восток. Был награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды и множеством медалей.