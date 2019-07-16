Из Тель-Авива с победой: победители Международной физической олимпиады из России вернулись домой

Российские школьники, завоевавшие пять медалей на Международной олимпиаде по физике, вернулись на родину. В аэропорту их встретили громкими поздравлениями родные и близкие.

Олимпиада проходила в израильском Тель-Авиве и закончилась 14 июля. Достижением молодых физиков из России стали 4 золотых и 1 серебряная медали. Высокий результат школьники из РФ показывают стабильно, не оставляя ни одного участника команды без медалей.

Российские физики обошли в схватке за пьедестал представителей 78 мировых государств, опередив в общей сложности 384 конкурентов. Весомым плюсом для них помимо всеобщего признания становится возможность поступления в любой ВУЗ России без экзаменов по соответствующему профилю.