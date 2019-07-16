Назван способ снизить шансы развития болезни Альцгеймера

В Медицинской школе Университета Эксетера выяснили, как снизить риск возникновения деменции у людей с генетической предрасположенностью к ней. Достичь 32-процентного снижения можно с помощью нескольких простых правил здорового образа жизни.

В качестве превентивных мер, способствующих уменьшению риска деменции, специалисты рекомендуют использовать регулярную умеренную физическую активность, сбалансированное питание, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

За 8 лет своей работы ученые школы проанализировали данные о здоровье около 200 тысяч человек в возрасте до 60 лет. Специалисты определили и оценили все известные генетические факторы риска болезни Альцгеймера. За время исследования было выявлено 1769 случаев развития деменции. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association.

Ранее ученые назвали главный признак опасной для жизни болезни. Ученые из США выяснили, что высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте может стать причиной сердечной недостаточности в будущем.