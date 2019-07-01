Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе выступать в России

Грузинская исполнительница Нино Катамадзе удалила со своей страницы в Facebook запись, где она сообщила, что отказывается от дальнейших выступлений на территории РФ.

Сейчас последний пост Катамадзе в популярной соцсети датируется 29 июня.

Ранее стало известно, что исполнительница поддержала митинги в Тбилиси и отказалась от выступлений в России. Перед этим Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz», что вызвало критику в Грузии.

Напомним, в последнее время в Грузии не прекращаются массовые протесты. Поводом к беспорядкам стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера грузинского парламента, после этого радикалы начали штурм здания. Тогда пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В связи с происходящим президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию с восьмого июля, а Минтранс, в свою очередь, запретил грузинским перевозчикам полеты в РФ.