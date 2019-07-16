Бастрыкин предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть в перечень наказаний статьи 44 УК РФ конфискацию имущества по преступлениям коррупционного характера. Он так же отметил, что этот дополнительный вид наказания необходим для «усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба».

Глава СК также рассказал о необходимости введения института уголовной ответственности для юридических лиц. Поскольку практика показывает, что чаще всего денежные средства, нажитые коррупционным путем, выводятся за пределы страны через юридических лиц. Бастрыкин подчеркнул, что отдельной проблемой является вывод за рубеж государственных активов, возврата которых необходимо добиваться.

Александр Бастрыкин сообщил, что в 2018 году при расследовании коррупционных дел было изъято и возвращено государству почти 2 млрд рублей. В общей сложности, с момента образования Следственного комитета, с января 2011 года, в суд было направлено около 80 тысяч уголовных дел о коррупции, по которым было привлечено более 5 тысяч лиц, которые обладали особым правовым статусом.

«В качестве обвиняемых привлечено свыше 5 тыс. лиц (5038), обладающих особым правовым статусом. В их числе свыше 3 тыс. депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов Российской Федерации, 35 судей, 119 прокурорских работника, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 — Следственного комитета», - заявил Бастрыкин в интервью «Известиям».

Председатель СК России добавил, что работа по борьбе с коррупцией идет на всех уровнях. По его мнению, не стоит делить чиновников на мелких и крупных, а наказание должно быть «неотвратимым независимо от должности и былых заслуг».

Александр Бастрыкин также предложил внести изменения в статью 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Он пояснил, что на практике очень часто, когда еще идет доследственная проверка, то «проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества». Для избежания такой ситуации следователи должны иметь возможность получать содержащие банковскую тайну сведения на этапе доследственных проверок. Сейчас такая информация предоставляется по уже заведенным уголовным делам.