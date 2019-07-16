В Подмосковье стартовала подготовка волонтеров к празднованию 75-летия Победы

Две тысячи лучших добровольцев из 85 российских регионов России и 28 стран собрались под Волоколамском на международной смене «Волонтеров Победы» в рамках форума «Я - гражданин Подмосковья». Они начинают подготовку к 75-летию Великой Победы.

Участниками смены являются региональные и муниципальные руководители движения, победители Всероссийского конкурса «Послы Победы», добровольцы парадов Победы, акций «Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка».

На протяжении четырех дней участники смены будут заниматься созданием новых мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, а также разработают Единый стандарт подготовки волонтеров и алгоритм мониторинга исполнения поручений президента России, который касается ветеранов.

В проведении образовательной программы смены помогут представители экспертных сообществ, среди них Российское историческое общество, ВГИК, Высшая школа экономики, Российский государственный гуманитарный университет, общественные организации, которые занимаются помощью ветеранам, работой со школьниками, а также развитием волонтерства.