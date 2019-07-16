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В бразильском супермаркете вместо стирального порошка по ошибке продали кокаин

Егор Левин
23:52 16.07.2019
Всего полиция изъяла несколько десятков коробок, в которых было спрятано около 50 килограмм кокаиновой пасты, из которой можно было изготовить более 200 килограмм готового наркотика.
В бразильском супермаркете вместо стирального порошка по ошибке продали кокаин
© Фото: São Paulo Police, Twitter

В супермаркете в Бразилии начали продавать наркотики в коробках от стирального порошка. Ничего не подозревающие покупатели обнаружили в упаковках совсем не то средство, которое ожидали там увидеть.

Местные полицейские после обращений граждан провели проверку в магазине в Сан-Паулу. Прямо во время мероприятия правоохранители увидели, как несколько мужчин выгружали из автомобиля такие же упаковки стирального порошка, как и те, в которых были найдены наркотики. Грузчики попытались скрыться, но их задержали вместе с владельцем магазина.

По результатам проверки полицейские изъяли несколько десятков коробок порошка, в которых было спрятано около 50 килограмм кокаиновой пасты, из которой, по оценкам полиции, можно было изготовить более 200 килограмм готового наркотика. По предварительной версии, владелец супермаркета использовал магазин для легализации преступных доходов, а упаковки с «не тем» порошком попали на полки по ошибке. Об этом рассказывает The Guardian.

Между тем, ранее сообщалось о необычной находке на филиппинском пляже – там обнаружили семь брикетов с предположительно спрессованным кокаином. Они плавали в воде недалеко от берега и были замотаны в пластиковую пленку с этикеткой известного напитка.

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