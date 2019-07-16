Составлен рейтинг самых дешевых для жизни городов

Городами с самой низкой стоимостью жизни названы Равалпинди и Карачи в Пакистане. Аналитики собрали информацию за первое полугодие 2019 года. Они брали в расчет цены на продукты, услуги, аренду жилья и транспорт. За базовый показатель была взята жизнь в Нью-Йорке, которому поставили индекс стоимости проживания 100%. И именно с этим показателем сравнивали остальные города.

Если сравнивать стоимость жизни в Равалпинди и Каракачи с Нью-Йорком, то в пакистанских городах она ниже почти на 90%. В самом дешевом городе Равалпинди индекс получился 10,6%, в стоящем на втором месте Каракачи – 12,4%. Третье и пятое места также заняли пакистанские населенные пункты: Исламабад с 13,3% и Лахор 13,04%. Остальные места в десятке самых дешевых для проживания городов заняли индийские. На 24 месте оказался украинский город Запорожье с индексом 16,6%, недалеко от которого встали узбекский Ташкент с 17,5% и грузинская столица Тбилиси с 19,4%.

Москву аналитики портала Numbeo поставили на 221 место из 377 в списке. По их подсчетам, в российской столице жить дешевле на 59,82%, чем в Нью-Йорке. Москве поставили индекс 45,96%.

Самыми дорогими городами для проживания оказались американский Сан-Франциско, швейцарские Цюрих, Женева и Базель.