В Канаде при крушении самолета погибли три человека

В Канаде произошло крушение одномоторного гидросамолета. Инцидент произошел 16 июля на озере Мистатин в Ньюфаундленде.

По предварительным данным, на борту самолета находились семеро человек. В результате крушения трое из них погибли, а четверо считаются пропавшими без вести.

Известно, что самолет совершал перелет с рыбацкой базы возле Шеффервилля в лагерь на озере и должен был вернуться обратно в тот же день. Однако этого не произошло.

Как сообщает CTV News, после того, как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти. Позже обломки гидросамолета были найдены на озере.

Как только стало известно об обстоятельствах случившегося, в дело включилась военная и гражданская авиация, которые обыскали весь район трагедии, чтобы найти выживших. На настоящий момент найти их не удалось. Обстоятельства трагедии устанавливаются.