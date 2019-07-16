СМИ: Россия и США обсудят в Женеве новый договор по ядерному оружию

В среду, 17 июля, в Женеве состоится встреча представителей США и России, на которой пройдет обсуждение нового соглашения, ограничивающего ядерное вооружение, в которое на этот раз может оказаться включен Китай.

Доподлинно неизвестно, произойдет это или нет, так как КНР ранее никогда не становилась участницей подобных соглашений. Американский лидер Дональд Трамп обсуждал данную тему с главами России и Китая отдельно, но никогда сообща. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, во главе американской делегации встанет замгоссекретаря страны Джон Салливан; российской – замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Также, по сообщению источника, вопрос возобновления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в рамках женевской встречи подниматься не будет. По словам одного из представителей США, срок действующего соглашения истекает в 2021 году, поэтому преждевременно говорить об этом и вопрос станет повесткой встречи следующего года.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США не выполняют условия по двустороннему договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенному с Россией. Обязательства не выполняются, в частности, по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет.