Трамп подтвердил отказ США продавать F-35

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II, поскольку страна объявила о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

При этом глава Белого дома не упомянул в своей речи о санкциях, которые США могут ввести против Анкары.

«Производитель F-35 не очень рад такому положению дел. Было проделано много работы. И, честно говоря, у меня всегда были очень хорошие отношения с Эрдоганом», - отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер отметил, что считает сложной и несправедливой ситуацию вокруг приобретения Анкарой С-400 у России, передает CNN.

Поставки российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля и, как ожидается, продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сделку с российской стороной важнейшим соглашением в истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.