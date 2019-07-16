Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Вера Чернышева
22:45 16.07.2019
Собеседники высоко оценили итоги встречи «нормандской четверки» 12 июля.
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
© Фото: Wolfgang Kumm globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Телефонная беседа между ними состоялась 16 июля.

Во время разговора они положительно отметили результаты встречи советников лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате», которая состоялась в Париже 12 июля. Собеседники подчеркнули, что она должна стать толчком к дальнейшей работе для контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Президент Украины и канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования», - сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, Зеленский и Меркель затронули вопрос транзита газа через территорию Украины. Речь шла о перспективе реализации двусторонних инвестиционных проектов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата16.07.2019, 09:00
Военные завершили разбор завалов в пострадавшем от паводка Тулуне
Дата16.07.2019, 10:38
«КамАЗ-Мастер» занял весь пьедестал на ралли «Шелковый путь»
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.07.2019, 18:06
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Дата15.07.2019, 14:12
Пропавший в 1941 году бомбардировщик найден в Приморье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:28 В стране и мире
Урсула фон дер Ляйен назначена на должность главы Еврокомиссии
20:59 В стране и мире
Видео
Устроившего ДТП с шестью погибшими водителя автобуса отправили в СИЗО
20:26 В стране и мире
Турция массово снижает цены на отели для российских туристов
18:29 В стране и мире
Вице-премьер Италии заявил о попытке покушения на него украинских неофашистов
17:58 В стране и мире
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер ОАЭ
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Тихом океане нашли кальмара-«поросенка»: видео
Орбитальный аппарат снял «машину» на поверхности Марса
Видео
Киркоров раскрыл подробности аварии с участием его команды
На Украине продают школьные дневники без Крыма
Видео
В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями
Сладкий риск: названа смертельная опасность стакана сока
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.