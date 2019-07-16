Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили пути мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Телефонная беседа между ними состоялась 16 июля.

Во время разговора они положительно отметили результаты встречи советников лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате», которая состоялась в Париже 12 июля. Собеседники подчеркнули, что она должна стать толчком к дальнейшей работе для контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Президент Украины и канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и проведения разминирования», - сообщается на сайте президента Украины.

Кроме того, Зеленский и Меркель затронули вопрос транзита газа через территорию Украины. Речь шла о перспективе реализации двусторонних инвестиционных проектов.