В США рассказали о мерах против Турции за покупку С-400

Соединенные Штаты рассматривают возможные варианты против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Меры будут предприняты в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ранее отмечалось, что Совет национальной безопасности США совместно с Госдепартаментом и Минфином готовит пакет ограничительных мер, который нанесет серьезный урон турецкой экономики, переживающей «непростые времена».

При этом, как отметила на брифинге во вторник официальный представитель госдепа Морган Ортагус, забегать вперед и говорить, о каких санкциях идет речь, рано. Политик также добавила, что американские власти «дали совершенно ясно понять, какими будут последствия» получения Анкарой С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля. Ранее Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, в противном случае угрожая Анкаре отменить продажу истребителей F-35.

Окончательную точку в данном вопросе поставил президент Турции Реджеп Эрдоган, заявив на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что для его страны много значит договоренность о сотрудничестве с Россией в области вооружения, в частности, в совместном производстве ракет, включая передачу технологий.