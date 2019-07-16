Острова Бали и Ява сотрясло мощное землетрясение
Землетрясение мощностью шесть баллов уничтожило 44 здания на острове Бали в Индонезии утром 16 июля. Во время их обрушения пострадали семь человек.
В результате подземных толчков обвалились жилые дома, школы, медицинские учреждения, отель и магазин. Эвакуации при этом не потребовалось, люди самостоятельно выбежали из зданий при начале землетрясения. Тем не менее в результате оказались ранены семь человек, все они – местные жители.
Под воздействие землетрясения также попала часть острова Ява, где обрушились 13 зданий. Угрозы цунами не было, также не была нарушена работа аэропортов, сообщило агентство «Синьхуа».
Индонезия часто страдает от землетрясений, так как расположена в уязвимой зоне – так называемом Тихоокеанском огненном поясе с большой вулканической активностью. Ранее сообщалось о землетрясении у берегов Индонезии магнитудой семь баллов. Эпицентр располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.