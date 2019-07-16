Острова Бали и Ява сотрясло мощное землетрясение

Землетрясение мощностью шесть баллов уничтожило 44 здания на острове Бали в Индонезии утром 16 июля. Во время их обрушения пострадали семь человек.

В результате подземных толчков обвалились жилые дома, школы, медицинские учреждения, отель и магазин. Эвакуации при этом не потребовалось, люди самостоятельно выбежали из зданий при начале землетрясения. Тем не менее в результате оказались ранены семь человек, все они – местные жители.

© BNPB Indonesia twitter

Под воздействие землетрясения также попала часть острова Ява, где обрушились 13 зданий. Угрозы цунами не было, также не была нарушена работа аэропортов, сообщило агентство «Синьхуа».

© BNPB Indonesia twitter

Индонезия часто страдает от землетрясений, так как расположена в уязвимой зоне – так называемом Тихоокеанском огненном поясе с большой вулканической активностью. Ранее сообщалось о землетрясении у берегов Индонезии магнитудой семь баллов. Эпицентр располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.