Пользователи Facebook сообщили о массовом сбое в работе сервиса

Пользователи социальной сети Facebook заявили о массовом сбое в работе сервиса. Больше всего проблема затронула восток США, Великобританию и Нидерланды. С проблемами в работе также столкнулись пользователи из Германии, Франции, Мексики и Бразилии.

Уточняется, что сбой произошел около 19:00 (по московскому времени) и частично продолжается до сих пор.

По данным портала Downdetector, основные проблемы связаны с загрузкой новостной ленты (59%), а также авторизацией (20%) и полным отключением сервиса (20%). Кроме того к 20:00 зафиксированы перебои в системе работы Instagram.

Там пользователи столкнулись с проблемами обновления ленты (60%) и входа в систему (33%).

Ранее, 10 июля, масштабный сбой произошел в работе социальной сети «Вконтакте», где пользователи не могли загрузить фотографии.