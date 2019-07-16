Урсула фон дер Ляйен назначена на должность главы Еврокомиссии

Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заняла должность главы Еврокомиссии. Голосование по ее назначению состоялось сегодня в Брюсселе.

Кандидатуру первой женщины-руководителя ЕК поддержали 383 депутата Европейского парламента, 374 выступили против. На пост главы она была номинирована в начале июля Европейским советом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил фон дер Ляйен с назначением, а также отметил ее хорошее понимание в работе альянса.

В должность Урсула фон дер Ляйен вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, Жан-Клода Юнкера. Выступая в Европарламенте 16 июля Ляйен пообещала бороться за права женщин, добавив, что посты в ее комиссии будут поровну разделены между мужчинами и женщинами.

Отмечается также, что Ляйен известна своими резкими высказываниями в адрес России, в частности по вопросам присоединение Крыма и операция в Сирии.