«Стрижи» и «Соколы России» проведут авиашоу в трех городах

Пилоты авиагрупп «Соколы России» и «Стрижи» проведут демонстрационные полеты в Магнитогорске, Липецке и Балашове. Мероприятия пройдут 19,20 и 21 июля.

Летчики покажут зрителям шоу фигуры высшего пилотажа как в составе пар, так и в одиночку. В их числе «крыша», «колокол», «бочка», «штопор», «петля Нестерова» и другие.

Кроме того, «Соколы России» продемонстрируют элементы воздушного боя с показом оборонительных и наступательных действий. «Соколы» будут выступать на Су-35С, «Стрижи» на МиГ-29.

На месте проведения авиашоу ВКС РФ будут развернуты мобильные пункты отборы на военную службу. Кроме того, будет организована работа агитационных точек высших учебных заведений Воздушно-космических сил.