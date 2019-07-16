Устроившего ДТП с шестью погибшими водителя автобуса отправили в СИЗО

В Башкирии заключили под стражу 32-летнего водителя автобуса, который устроил аварию с шестью погибшими и 30 пострадавшими. Следствие полагает, что именно нарушение правил дорожного движения со стороны мужчины повлекло за собой трагические последствия.

ДТП случилось вечером 14 июля на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе Башкортостана. Пассажирский автобус опрокинулся в кювет из-за того, что его водитель не справился с управлением. В результате аварии из находившихся в салоне 39 человек шестеро погибли, еще 30 – получили травмы различной степени тяжести. Некоторых из них госпитализировали, в том числе при помощи вертолетов санаваиации.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ему уже предъявлено обвинение.

«В настоящее время следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении Следственного комитета Российской федерации 16 июля.

Ранее стало известно, что водитель автобуса 18 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В основном это касалось превышения скорости.