Госдума обратилась в прокуратуру из-за массовой гибели пчел в России

Депутаты Государственной думы обратились в Генпрокуратуру по факту массовой гибели пчел практически во всех регионах России.

Речь идет о Рязанской, Курской, Липецкой, Московской областях. Также проблема затронула Башкирию, Удмуртию, Мордовию и другие регионы страны. При этом как утверждают эксперты, именно пчелы являются источников стратегического сырья для сельского хозяйства страны, а снижение потребления меда ведет к увеличению числа заболеваний среди населения.

Причиной массовой гибели пчел стали агрохимикаты и пестициды, используемые для обработки полей. Только, как выяснилось, никто в данный момент не контролирует производство, хранение и реализацию данных веществ.

Кроме того, перед тем, как распылять химию, пчеловодов обещали уведомить, чтобы они могли закрыть ульи, но никто этого не сделали. Из-за массовой гибели пчел в регионах этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей. Экологический ущерб сложно даже подсчитать.

«У нас отсутствует сейчас контроль за оборотом и с использованием пестицидов, мы не знаем, какие агрохимикаты используются и не можем знать, при этом, насколько я понимаю, очень серьезная ситуация связанная с контрафактной продукцией», - пояснил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он также отметил, что в стране уже были зафиксированы случаи отравления людей, поскольку отравляющие вещества появляются на ягодах и грибах.

Кроме того, неясно, кто именно сейчас контролирует ситуацию с обработкой полей, и если раньше это делал Россельхознадзор, то теперь таких полномочий у ведомства нет. Тем временем качество пестицидов с каждым годом всё хуже, а дозировки - больше. Выходит, коммерсанты спасают свой бизнес, отравляя всё вокруг.