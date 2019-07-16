Турция массово снижает цены на отели для российских туристов

Гостиницы в Турции стали доступнее для россиян в июле и августе 2019 года. Снижать цены отельеров вынуждает низкая заполненность в пиковый сезон, так как на волне успеха прошлого года некоторые из них решили преждевременно повысить стоимость номеров и в итоге не смогли привлечь туристов.

Повлияло на уменьшение спроса и то, что для российского рынка гостиницы начали устанавливать цены в евро, пришли к выводу в Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD). Свою роль сыграла погода: из-за повышения температур в Европе, часть жителей этой части света предпочитают отдыхать на курортах у себя на родине.

Заполненность отелей на анаталийском побережье даже на пике сезона составит всего 70-90%, уточняют профессионалы турецкого рынка. В связи с этим дисконт уже варьируется от 10 до 15%.

Российские туроператоры также указывают на снижение цен по турецкому направлению, однако, по их мнению, предложения касаются только определенных дат и носят временный характер, сообщает АТОР. Участники рынка также отмечают, что Турция сможет компенсировать снижение спроса в бархатный сезон (сентябрь-октябрь), так как доля бронирований на эти даты высока и уже превышает показатели прошлого года.