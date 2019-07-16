Жительница Чехии требует полмиллиона рублей за разбитую бутылкой голову возле бара в Новосибирске

Уроженка Новосибирска, а ныне – жительница Чехии Наталья Маматюкова намерена взыскать 500 тысяч рублей с хулигана, который разбил ей голову бутылкой. Девушка приехала в родной город на отдых, но он оказался испорчен из-за травмы.

Инцидент произошел возле одного из новосибирских баров 6 июля. Маматюкова стояла возле заведения в ожидании такси, когда ей неожиданно прилетела в голову стеклянная бутылка. Ее метнул, целясь в охранников, нетрезвый мужчина, которого незадолго до этого вывели из бара. Девушка получила резаную рану и вынуждена была уехать домой на скорой помощи.

В больнице Маматюковой наложили два шва и отправили на стационарное лечение по месту прописки. Девушка намерена требовать у хулигана компенсацию, так как ее отпуск на родине оказался испорчен.

«Мне буквально ничего нельзя: ни находиться на солнце долгое время, ни превышать минимальные физические нагрузки. Получается, что я потратила большие деньги на билеты, чтобы просто посидеть дома в Новосибирске. Но это я могла сделать и в Чехии, причем бесплатно», - рассказала пострадавшая «КП-Новосибирск».

500 тысяч рублей она хочет взыскать в качестве морального ущерба. Кроме того, по словам адвоката девушки Руслана Пагаева, после прохождения лечения эксперты установят тяжесть нанесенных Маматюковой повреждений. Если ее определят как среднюю, то мужчине будет грозить до трех лет лишения свободы. В случае же признания действий еще и хулиганскими – около пяти лет.