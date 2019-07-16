Медведев посетил металлургический завод «Тула-Сталь»

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургический завод в ходе своего рабочего визита в Тулу.

Речь идет о предприятии «Тулачермет-сталь» («Тула-сталь»), ориентированном на замещение импорта и является часть масштабного проекта строительства литейно-прокатного комплекса в регионе.

Медведев там пообщался с работниками, поздравил руководство и состав предприятия с появлением новых 1800 рабочих мест, а также ознакомился с работой конвертера, прокатным производством и складом готовой продукции. Кроме того, президент промышленно-металлургического холдинга, в который входит Тула-сталь, Евгений Зубицкий, продемонстрировал Медведеву работу линии машины непрерывного литья заготовок.

«Четыре года шел этот процесс, и конечно, без поддержки правительства и профильных министров нам бы не удалось реализовать это проект», - отметил в ходе встречи также присутствующий на месте губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Дмитрий Медведев также отметил, что новое производство – это огромный шаг к выпуску продукции, с которой Россия сможет выходить на международный рынок. При этом премьер отметил, что зачастую продукция закупается в других странах, а многие результаты отечественного производства используются «совершенно не по назначению».

Завод «Тула-Сталь» создан в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на производственной площадке ПАО «Тулачермет». Сегодня предприятие является одним из самых современных отечественных металлургических заводов. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 1,5–1,8 миллионов тонн стали в год.