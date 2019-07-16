Небензя назвал закон о госязыке на Украине нарушением минских соглашений

Постоянный представитель России при Совете безопасности ООН Василий Небензя считает, что украинский закон о госязыке нарушает «дух и букву» комплекса мер по реализации минских договоренностей. Такое заявление он сделал 16 июля на заседании Совбеза, посвященному рассмотрению этого вопроса.

«Мы ведем речь не против украинского языка, а о защите русского, искоренять который киевская власть принялась драконовскими средствами. Документ <...> прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренную резолюцией СБ ООН 2200. Все мы должны дать беспристрастную оценку новоявленному украинскому закону», - сказал Небензя.

Постпред акцентировал внимание и на том, что русский язык по-прежнему является родным или предпочтительным для большинства населения страны.

«Согласно данным Американского социологического института Гэллопа, в конце 2000-х годов 83% респондентов на Украине ответили, что русский является для них предпочтительным языком и крайне важным предметом для обучения их детей в школе», - привел он в пример статистику.

В связи с этим Небензя призвал членов Совбеза поддержать курс на единство и сплочение украинцев, а не разделение.

«Только в этом случае мы с вами не на словах, а на деле сможем доказать нашу общую приверженность Минским договоренностям, от выполнения которых Украина всячески уклоняется», - подчеркнул дипломат.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу на Украине 16 июля. За нарушение его положений предусмотрены крупные штрафы. Эксперты уверены, что подобное решение приведет к культурной деградации страны.