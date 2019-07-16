В Тихом океане нашли кальмара-«поросенка»: видео

Команда исследовательского судна Nautilus обнаружила на дне Тихого океана возле рифа Кингман забавно выглядящего кальмара-поросенка.

Как отмечается, специалисты изучали морских обитателей в районе Гавайских островов и обратили внимание на животное. Этот вид кальмаров относится к редким, поэтому встреча с ним считается большой удачей.

Кальмар Helicocranchia pfefferi принадлежит к семейству кранхииды – небольшим планктонным кальмарам. Существо вырастает совсем небольшим – до десяти сантиметров в длину, молодые особи живут на глубине до двухсот метров, а взрослые могут опускаться к самому дну океана. В данном случае кальмар был обнаружен на глубине 1385 метров.

На кадрах, опубликованных в YouTube видно, что животное имеет огромные черные глаза, а его щупальца стоят дыбом у него на голове. Телосложение существа при этом имеет округлую, прозрачную форму, словно надутое как шарик. Также особь имеет небольшой завивающийся хвостик, за что существо получило свое название.