Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Тихом океане нашли кальмара-«поросенка»: видео

Кристина Волкова
18:58 16.07.2019
Этот вид кальмаров относится к редким, поэтому встреча с ним считается большой удачей.
© Видео: YouTube © Фото: geekologie.com

Команда исследовательского судна Nautilus обнаружила на дне Тихого океана возле рифа Кингман забавно выглядящего кальмара-поросенка.

Как отмечается, специалисты изучали морских обитателей в районе Гавайских островов и обратили внимание на животное. Этот вид кальмаров относится к редким, поэтому встреча с ним считается большой удачей.

Кальмар Helicocranchia pfefferi принадлежит к семейству кранхииды – небольшим планктонным кальмарам. Существо вырастает совсем небольшим – до десяти сантиметров в длину, молодые особи живут на глубине до двухсот метров, а взрослые могут опускаться к самому дну океана. В данном случае кальмар был обнаружен на глубине 1385 метров.

На кадрах, опубликованных в YouTube видно, что животное имеет огромные черные глаза, а его щупальца стоят дыбом у него на голове. Телосложение существа при этом имеет округлую, прозрачную форму, словно надутое как шарик. Также особь имеет небольшой завивающийся хвостик, за что существо получило свое название.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата16.07.2019, 09:00
Военные завершили разбор завалов в пострадавшем от паводка Тулуне
Дата16.07.2019, 10:38
«КамАЗ-Мастер» занял весь пьедестал на ралли «Шелковый путь»
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.07.2019, 18:06
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Дата15.07.2019, 14:12
Пропавший в 1941 году бомбардировщик найден в Приморье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.