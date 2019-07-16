Вице-премьер Италии заявил о попытке покушения на него украинских неофашистов

Вице-премьер и глава министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что на него готовили покушение участники украинской ультраправой группировки. По этой причине полиция провела спецоперацию в нескольких городах на севере Италии, во время которой у экстремистов изъяли целый арсенал оружия, рассказал Сальвини на пресс-конференции в Генуе.

По словам политика, эта была лишь одна из многих смертельных угроз в его адрес, однако «никогда не знаешь, имеешь ли дело сумасшедшим, выдумщиком, или с чем-то серьезным». Сальвини отметил, что сигнал поступил от группировки украинских экстремистов.

«Я думаю, что не сделал ничего плохого Украине. Мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер. Я рад, что эта угроза поспособствовала обнаружению арсенала», - отметил премьер-министр.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации итальянская полиция нашла у представителей ультраправых организации арсенал оружия, включая ракету класса «воздух-воздух». По информации агентства ANSA, группировки напрямую связаны с итальянскими наемниками, воевавшими в Донбассе на стороне Киева.