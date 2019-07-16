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Лагард отказалась от поста главы МВФ

Кристина Волкова
18:28 16.07.2019
Это связано с ее выдвижением на пост главы Европейского центрального банка.
Лагард отказалась от поста главы МВФ
© Фото: Michael Brochstein, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Кристин Лагард заявила, что 12 сентября подает в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Это связано с ее выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Уточняется, что ранее саммит ЕС выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. На данный момент это решение должен утвердить Европарламент. Сама Лагард отметила, что для нее честь занять новую должность.

«В связи с этим и после консультаций с комитетом по этике Исполнительного совета МВФ я решила временно отказаться от своих обязанностей директора-распорядителя МВФ на период рассмотрения (моей) кандидатуры», - приводит слова Лагард пресс-служба МВФ.

Кристин Лагард была министром внешней торговли Франции с 2005 года, с 2007-го занимала должность министра экономики и финансов. Главой МВФ она стала в 2011 году после отставки Доминика Стросс-Кана. На своем посту Лагард выступала за усиление влияния развивающихся стран в МВФ.

На посту главы Европейского центробанка Лагард должна сменить итальянца Марио Драги. Отмечается, что в случае назначения Лагард станет первой женщиной, которая возглавит ЕЦБ. Глава банка избирается сроком на восемь лет без права переизбрания.

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