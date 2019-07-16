Сбой в работе ЗАГСов объяснили обновлением системы

ФНС России опровергла появившиеся ранее сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Так, по данным службы, в настоящее время идет плановое обновление системы и все данные будут занесены в реестр позже.

«ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем проинформировали заранее. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме», - говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что в работе общероссийской онлайн-системы произошел сбой, который якобы привел к трудностям при регистрации актов гражданского состояния.