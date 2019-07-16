Водяной смерч разнес прибрежную зону в Сочи

Водяной смерч на побережье Черного моря в Сочи оставил после себя разрушения. Фотографиями последствий очевидцы делятся в социальных сетях.

© Уголок погоды в Гагарине VK

Необычное природное явление жители курорта и туристы наблюдали 16 июля. На поверхности Черного моря образовалось сразу несколько вихрей из воды и воздуха. В результате разгула стихии пострадали некоторые объекты на берегу: например, в поселке Лазаревском ветер сломал металлические сооружения.

С 15 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о ливневых дождях с градом, штормовом ветре и водяных смерчах. Шестнадцатого июля ветер сорвал крышу пляжного кафе, которая приземлилась на провода железнодорожных путей. А из-за проливных дождей в Сочи оказались затоплены автострады и дворы жилых домов.