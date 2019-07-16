В Ормузском проливе исчез нефтетанкер ОАЭ

В Ормузском проливе перестал подавать сигналы о местонахождении нефтяной танкер Riah, шедший из ОАЭ под флагом Панамы.

Последний раз судно было замечено 13 июля в 23:57 (02:57 14 июля по московскому времени) недалеко от иранского города Суза. При этом, как отмечается, последняя зафиксированная скорость танкера составляла два узла, то есть менее четырех километров в час.

Уточняется, что танкер регулярно совершал рейсы из Дубая и порта Шараджа в порт Фуджейра, проходя через Ормузский пролив. Однако в субботу вечером какие-либо сигналы с судна исчезли. Прибытие его ожидалось в понедельник к 18:00 по местному времени.

Как сообщает Associated Press, пропажа Riah может быть связана с обострением ситуации в Ормузском проливе из-за санкций против Ирана и ответом иранских властей. Так, ранее в Тегеране пригрозили захватить английский танкер в ответ на задержание силами британских морпехов при содействии властей Гибралтара супертанкера Grace 1, который перевозил нефть в Сирию.

Как отметили по данной ситуации в компании Refinitiv, занимающейся информационным обслуживанием, ранее с танкером не случалось ничего подобного.