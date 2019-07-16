В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными

Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко.

Советники и помощники глав государств «нормандского формата» встретились в Париже 12 июля. Они договорились осуществить обмен определенного количества пленных.

Пристайко напомнил, что Владимир Зеленский ранее говорил об обмене по формату «10 на 10» или «15 на 15».

«В принципе, мы не замыкаемся на определенном круге людей. Наша задача - получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован», - добавил Пристайко.

Представитель офиса Зеленского также сообщил о достижении сторонами и других договоренностей, в частности о так называемом хлебном перемирии, разминировании в Станице Луганской и еще на двух предварительно согласованных участках и о дальнейших переговорах по следующим участкам для разведения и разминирования.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на майдане. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске. Несмотря на договоренности, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Минскими соглашениями предусмотрен и обмен пленными между сторонами, однако в последний раз он осуществлялся еще в конце 2017 года.