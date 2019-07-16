Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными

Лина Давыдова
17:50 16.07.2019
В офисе Зеленского сообщили о достижении договоренностей участниками «нормандской четверки» по обмену пленными.
В Киеве сообщили о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными
© Фото: РИА Новости

Внешнеполитические советники лидеров стран «нормандской четверки» договорились о проведении обмена пленными в течение месяца. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко.

Советники и помощники глав государств «нормандского формата» встретились в Париже 12 июля. Они договорились осуществить обмен определенного количества пленных.

Пристайко напомнил, что Владимир Зеленский ранее говорил об обмене по формату «10 на 10» или «15 на 15».

«В принципе, мы не замыкаемся на определенном круге людей. Наша задача - получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован», - добавил Пристайко.

Представитель офиса Зеленского также сообщил о достижении сторонами и других договоренностей, в частности о так называемом хлебном перемирии, разминировании в Станице Луганской и еще на двух предварительно  согласованных участках и о дальнейших переговорах по следующим участкам для разведения и разминирования.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на майдане. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске. Несмотря на договоренности, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Минскими соглашениями предусмотрен и обмен пленными между сторонами, однако в последний раз он осуществлялся еще в конце 2017 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата16.07.2019, 09:00
Военные завершили разбор завалов в пострадавшем от паводка Тулуне
Дата16.07.2019, 10:38
«КамАЗ-Мастер» занял весь пьедестал на ралли «Шелковый путь»
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.07.2019, 18:06
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Дата15.07.2019, 14:12
Пропавший в 1941 году бомбардировщик найден в Приморье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:29 В стране и мире
Вице-премьер Италии заявил о попытке покушения на него украинских неофашистов
17:58 В стране и мире
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер ОАЭ
17:52 В стране и мире
Водяной смерч разнес прибрежную зону в Сочи
17:04 В стране и мире
Видео
«Армию» дельфинов сняли у побережья Тихого океана
17:03 Спорт
Украина собирается претендовать на проведение Олимпиады
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Орбитальный аппарат снял «машину» на поверхности Марса
Видео
Киркоров раскрыл подробности аварии с участием его команды
На Украине продают школьные дневники без Крыма
Видео
В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями
Сладкий риск: названа смертельная опасность стакана сока
Это не «Зона 51»: американский уфолог «рассекретил» возможное местонахождение инопланетян
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.