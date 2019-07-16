Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума ужесточила наказание за ограничение работы медперсонала

Кристина Волкова
17:16 16.07.2019
Новые правила была подготовлены при «всестороннем обсуждении вопроса с медицинским сообществом и экспертами».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание для тех, кто мешает работе медиков. В частности, теперь запрещается отказывать в пропуске машин скорой помощи на дорогах.

В случае если ситуация закончилась смертью пациента, которого скорая помощь перевозила в больницу, виновнику грозит лишение свободы сроком на четыре года. Если в схожих обстоятельствах причинен тяжкий вред здоровью больного, наказание может составить до двух лет тюремного заключения, принудительные работы или штраф в размере 80 тысяч рублей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые правила были подготовлены при «всестороннем обсуждении вопроса с медицинским сообществом и экспертами».

«Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи», - добавил он.

Кроме того, в Уголовный кодекс вносится дополнение, согласно которому угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью врачей при исполнении их обязанностей будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев штрафы от четырех до пяти тысяч рублей в случаях, когда создание помех для медиков не сказалось на здоровье больного или медперсонала.

В случае если на дороге водитель транспортного средства не пропустил машину скорой помощи или другой экстренной службы со включенными мигалками, штраф увеличится до трех-пяти тысяч рублей при нынешних пятистах. Также возможно лишение прав на срок от трех месяцев до года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата16.07.2019, 09:00
Военные завершили разбор завалов в пострадавшем от паводка Тулуне
Дата16.07.2019, 10:38
«КамАЗ-Мастер» занял весь пьедестал на ралли «Шелковый путь»
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.07.2019, 18:06
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Дата15.07.2019, 14:12
Пропавший в 1941 году бомбардировщик найден в Приморье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:29 В стране и мире
Вице-премьер Италии заявил о попытке покушения на него украинских неофашистов
17:58 В стране и мире
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер ОАЭ
17:52 В стране и мире
Водяной смерч разнес прибрежную зону в Сочи
17:04 В стране и мире
Видео
«Армию» дельфинов сняли у побережья Тихого океана
17:03 Спорт
Украина собирается претендовать на проведение Олимпиады
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Орбитальный аппарат снял «машину» на поверхности Марса
Видео
Киркоров раскрыл подробности аварии с участием его команды
На Украине продают школьные дневники без Крыма
Видео
В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями
Сладкий риск: названа смертельная опасность стакана сока
Это не «Зона 51»: американский уфолог «рассекретил» возможное местонахождение инопланетян
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.