Госдума ужесточила наказание за ограничение работы медперсонала

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание для тех, кто мешает работе медиков. В частности, теперь запрещается отказывать в пропуске машин скорой помощи на дорогах.

В случае если ситуация закончилась смертью пациента, которого скорая помощь перевозила в больницу, виновнику грозит лишение свободы сроком на четыре года. Если в схожих обстоятельствах причинен тяжкий вред здоровью больного, наказание может составить до двух лет тюремного заключения, принудительные работы или штраф в размере 80 тысяч рублей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые правила были подготовлены при «всестороннем обсуждении вопроса с медицинским сообществом и экспертами».

«Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи», - добавил он.

Кроме того, в Уголовный кодекс вносится дополнение, согласно которому угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью врачей при исполнении их обязанностей будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев штрафы от четырех до пяти тысяч рублей в случаях, когда создание помех для медиков не сказалось на здоровье больного или медперсонала.

В случае если на дороге водитель транспортного средства не пропустил машину скорой помощи или другой экстренной службы со включенными мигалками, штраф увеличится до трех-пяти тысяч рублей при нынешних пятистах. Также возможно лишение прав на срок от трех месяцев до года.