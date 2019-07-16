Уполномоченные по правам человека России и Украины обменялись списками заключенных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова сегодня обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

«Я передаю Вам список лиц, которые находятся в местах лишения свободы - следственных изоляторах, колониях и тюрьмах - на территории Украины, прошу взять под особый контроль», - сказала Москалькова, передавая список Денисовой.

Украинский омбудсмен пообещала обязательно это сделать и выразила надежду, что обмен граждан, в том числе украинских моряков, «все-таки произойдет».

Москалькова, в свою очередь, отметила, что вопросы обмена не в ее компетенции, но она приветствует любые «договоренности между украинской и российской стороной, которые могут способствовать скорейшему возвращению граждан в свои дома, семьи, к нормальной жизни, о которой мечтает каждый человек».

Накануне уполномоченные по правам человека двух стран обсудили в Киеве механизм освобождения заключенных в России украинцев и находящихся в украинских тюрьмах россиян. По слова Москальковой, на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы, удерживаются 50 российских граждан.