Ликвидатор чернобыльской катастрофы умер после просмотра сериала НВО

Ликвидатор аварии в Чернобыле Нагашибай Жусупов покончил с собой после просмотра сериала HBO «Чернобыль».

Трагический случай произошел 15 июня, однако известно об этом стало только сейчас. Уточняется, что Жусупов в 1980-х годах, во время событий на Чернобыльской атомной электростанции, работал трактористом в казахстанском городе Актобе, а на ликвидацию последствий аварии был отправлен по призыву военкомата.

В Чернобыле житель Казахстана находился на четвертом блоке ЧАЭС, именно там, где произошла авария. Как рассказала Daily Mail 25-летняя дочь погибшего Жусупова, по возвращении из зоны аварии отца мучили головные боли, а иногда он мог упасть в обморок, когда шел по улице. В связи с этим его всегда сопровождала жена.

При этом девушка отметила, что во время просмотра сериала Нагашибай «не мог сдержать слез», потому что он напоминал о прошлом.

Последний год Жусупова также стал особенно тяжелым: его лишили места в очереди на расширение жилплощади - комнаты в общежитии, которую он получил в 1990-х.

Премьера пятисерийного мини-сериала «Чернобыль» производства США и Великобритании состоялась на каналах HBO и Sky Atlantic 6 мая. Большое количество отзывов, как негативных, так и положительных, вызвал показ данной кинокартины. В частности, члены партии «Коммунисты России» обращались в Роскомнадзор и Следственный комитет России с требованием ограничить доступ к просмотру сериала.