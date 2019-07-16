Самочувствие Меркель вынудило поменять многолетнюю традицию

Состояние здоровья канцлера Германии Ангелы Меркель стало поводом для изменения протокола при прослушивании гимна. Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами выслушали национальные гимны сидя, вопреки многолетней традиции.

Подобное протокольное изменение происходит уже во второй раз. Ранее Меркель не вставала при звучании гимна на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 11 июля.

Перемены связаны с самочувствием канцлера: на официальных мероприятиях у Меркель неоднократно случались приступы дрожи. Так, впервые ей стало нехорошо рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским на официальном приеме 18 июня, затем это повторилось на приеме у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера 27 июня. Третий инцидент произошел 10 июля на встрече с премьером Финляндии Антти Ринне.

Сама Меркель при этом заявляет, что ее самочувствие в порядке и особых поводов для беспокойства нет. В среду, 17 июля, канцлеру Германии исполняется 65 лет.