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Орбитальный аппарат снял «машину» на поверхности Марса

Лина Давыдова
16:32 16.07.2019
Марсоход Curiosity удалось сфотографировать с орбиты Красной планеты.
Орбитальный аппарат снял «машину» на поверхности Марса
© Фото: NASA, JP L UNIVERSITY OF ARIZONA

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter снял марсоход Curiosity на поверхности Марса, который занимался поиском глинистых материалов у подножия горы Шарпа. Снимок опубликовало NASA.

Кадры были сделаны 31 мая 2019 года. Ровер размером с обычный автомобиль за последние семь лет пребывания на Марсе преодолел почти 21 километр. Сейчас он подбирается к основанию горы Шарпа в области Лесного Залива кратера Гейла.

Ровер помогает ученым искать образцы горных пород в этом регионе.

 «Это лишь одна из многих остановок, которые совершал марсоход в области, называемой "глинистый блок", на склоне горы Шарпа высотой три мили (пять километров - прим. ред.) внутри кратера Гейла», - отмечается в сообщении NASA.

На опубликованном изображении марсоход Curiosity выглядит как блестящее пятно синего цвета. К северу от ровера пролегает хребет, а к северо-востоку находится темный участок песка.

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