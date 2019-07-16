Ракетный корабль с «Калибрами» пополнил группировку ВМФ РФ в Средиземном море

В сообщении российского военного ведомства говорится, что МРК «Углич» завершил прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и вошел в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море в порядке плановой ротации.

Малый ракетный корабль «Углич» - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Является первым серийным кораблём серии «Буян-М».

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.