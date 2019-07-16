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Верховный суд Ингушетии оставил под стражей подозреваемую в истязании семилетней племянницы

Кристина Волкова
17:49 16.07.2019
Также стало известно, что суд отклонил ранее поданную стороной защиты апелляцию.
Верховный суд Ингушетии оставил под стражей подозреваемую в истязании семилетней племянницы
© Фото: Следственный комитет России

Верховный суд Ингушетии оставил под стражей женщину, обвиняемую в жестоком избиении семилетнего ребенка.

Ранее стало известно, что в Ингушетии арестовали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью девочки. По данному факту было заведено уголовное дело. Уточняется при этом, что прокуроры не обнаружили каких-либо нарушений в применении уголовного процессуального законодательства, влекущих отмену или изменение данного постановления.

«Суд рассмотрел материал досудебного производства в отношении обвиняемой. Постановление суда от 6 июля 2019 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В детскую клиническую больницу Назрани семилетняя девочка поступила 4 июля в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили множественные травмы, включая ожоги, переломы и порезы.

По подозрению в избиении ребенка следователи арестовали его родную тетю, а также задержали родителей, которые давно не видели девочку. Пятого июля пострадавшую госпитализировали в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля для дальнейшего лечения и реабилитации.

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