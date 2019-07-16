На побережье Сочи обрушились водяные смерчи: видео

Над Черным морем в Сочи 16 июля прошли водяные смерчи. Они сформировались из-за пришедшего в регион антициклона.

Жители и туристы делятся фотографиями и видеозаписями природного явления в социальных сетях. Судя по ним, на водной поверхности образовалось сразу несколько смерчей, которые были видны из разных точек города.

Ранее сочинцев и гостей города экстренно предупредили о непогоде, вызванной антициклоном: ливнях с градом, шквалистом ветре и подъеме воды в реках. Шестнадцатого июля сильнейший ливень затопил улицы и подземные переходы, ветер достиг 22 метров в секунду. Из-за образования водяных смерчей людей попросили не приближаться к водоемам.

Вихри из воды и воздуха могут формироваться на поверхности моря, когда над ним проходит обычный смерч. Однако диаметр и скорость вращения водяных смерчей меньше, их продолжительность обычно составляет всего 15-30 минут.