Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении курилок в аэропорты
Законопроект предусматривает организацию специальных комнат для курения в транзитных зонах аэропортов.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
Соответствующую инициативу внес в Думу еще в ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский. Он предложил допустить курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.
После редакции законопроект был направлен в Госдуму для первого чтения, но Минздрав выступил против. В ведомстве предположили, что возвращение курилок в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, вызванных частым потреблением сигарет.