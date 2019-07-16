Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.

Соответствующую инициативу внес в Думу еще в ноябре 2017 года депутат Сергей Боярский. Он предложил допустить курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов.

После редакции законопроект был направлен в Госдуму для первого чтения, но Минздрав выступил против. В ведомстве предположили, что возвращение курилок в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, вызванных частым потреблением сигарет.