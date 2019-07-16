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Госдума приняла закон о штрафах за оформление диагностических карт без техосмотра

Кристина Волкова
15:22 16.07.2019
Уточняется, что новые правила призваны послужить повышению безопасности на дорогах.
Госдума приняла закон о штрафах за оформление диагностических карт без техосмотра
© Фото: Felix Vogel image, BROKER.com Globallookpress

В Государственной Думе приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушения в области оформления и прохождения техосмотра транспортных средств.

Уточняется, что штраф будет введен за управление автомобиля, не прошедшего техосмотр и на который в установленном порядке не оформлена диагностическая карта. Такое правонарушение будет грозить штрафом владельцу машины в размере 2000 рублей вместо нынешних 500-800 рублей.

При этом отмечается, что согласно новым правилам, которые вступят в силу в 2020 году, штраф можно будет оформить на автовладельца только один раз в сутки.

На официальном сайте нижней палаты парламента, где опубликован текст документа, говорится, что новые правила призваны послужить повышению безопасности на дорогах.

Еще более серьезные правила коснутся нарушителей из числа операторов техосмотров. Если сотрудник оформит диагностическую карту, не произведя техосмотр, то его оштрафуют на сумму до десяти тысяч рублей, а саму компанию - до трехсот тысяч. Такие же правила будут распространяться на компанию, если карта не будет соответствовать требованиям безопасности.

Документном также предполагается, что нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра будет наказываться штрафом на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч.

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