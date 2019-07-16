В офисе Зеленского анонсировали переговоры с Путиным по украинским морякам

Владимир Зеленский продолжит диалог с Владимиром Путиным, чтобы освободить украинских моряков. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского лидера Вадим Пристайко.

По его словам, в Киеве хотят добиться прогресса в вопросе освобождения моряков и готовы дальше говорить по этой теме с Москвой.

«Телефонные разговоры еще будут», - сказал Пристайко.

В то же время представитель офиса Зеленского отметил, что президенты двух стран пока не договаривались о конкретной дате следующего разговора.

Ранее Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Ключевым вопросом первых переговоров было освобождение украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

В ноябре 2018 года два артиллерийских катера ВМС Украины и рейдовый буксир нарушили границу России в Черном море. Они опасно маневрировали и не реагировали на требование пограничников остановиться. Вскоре моряки были задержаны. В июле текущего года им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы в составе организованной группы.