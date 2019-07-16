Очередные компоненты для С-400 доставлены в Турцию бортом МО РФ

16 июля 2019 года, в рамках исполнения контрактных обязательств, самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400, говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем подчеркнеуто, что поставки выполняются в соответствии договоренностями, достигнутыми между Президентом Российской Федерации В.Путиным и Президентом Турецкой Республики Р.Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Дальность обнаружения целей - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.