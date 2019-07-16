В «Росконтроле» заявили об опасности большинства куриных бедер

Эксперты «Росконтроля» проверили куриные бедра шести марок и пришли к выводу, что они содержат в себе опасность для здоровья потребителей.

В частности, проверке подверглись такие марки, как «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Троекурово», «Ясные зори» и «Каждый день». Как оказалось, у некоторых из них оказалось существенно превышенным содержание микробов, в отдельных случаях специалисты обнаружили представителей групп кишечной палочки и сальмонеллы.

Также одним из этапов исследования стала проверка продуктов на антибиотики. Следы медикаментов не были обнаружены ни в одном из образцов. В итоге, полностью пригодной к употреблению эксперты смогли признать продукцию лишь одного производителя, в то время как остальные были помечены как продукты с нареканиями либо вовсе помещены в черный список. Об этом сообщается на сайте «Росконтроля».

Ранее в «Росконтроле» назвали самый вкусный квас. Специалисты проверили семь образцов пастеризованного кваса – «Лидский», «Вятский квас», «Очаковский», «Никола», «Суздальские напитки» «Русский дар» и «Букет Чувашии» - и все участники тестов сделали одну и ту же ошибку, не указав данные о содержании консерванта диоксида серы, представляющей опасность для людей с непереносимостью.