Вторая жизнь: Ту-144 выкатили на улицы для отправки в подмосковный Жуковский

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова отреставрирован. Таким образом, воздушное судно готовится к перевозке для установки в качестве памятника и одного из символов Жуковского как центра авиационной науки. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.

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«Все работы по реставрации практически завершены, самолет покрашен», - уточняется в заявлении.

Известно, что Ту-144 будет установлен на подготовленной треугольной площадке на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.

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Самолет, который будет использоваться в качестве памятника, является бывшей летающей лабораторией по программе исследования сверхзвуковых скоростей. В последний раз его полет состоялся в конце 1990-х годов.

Таким образом, памятник будет имитировать взлет машины. Передняя опора воздушного судна будет поднята на четыре метра, задняя - на три метра.

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Памятники Ту-144 уже есть в Казани и в Техническом музее Германии.

Идея установки памятника в Жуковском была активно поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также региональным и местным отделением партии «Единая Россия», аэропортом Жуковский и фондом «Легенды авиации».