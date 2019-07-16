Госдума приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно которым на передачу долгов по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства коллекторам вводится прямой запрет.

Право на взыскание долгов по коммунальным услугам остается только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, в частности у управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации.

Ранее в документ был внесен ряд принципиально важных поправок, было запрещено вводить погашение долгов за счет соседей.