В Санкт-Петербурге состоялась репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ
Участие в репетиции парада приняли 40 машин от соединений и воинских частей Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МО РФ
В Санкт-Петербурге состоялась репетиция воздушной части парада ко Дню Военно-Морского Флота. Самолеты и вертолеты пролетели над Дворцовой площадью.
В ней приняли участие более 40 машин от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
Истребители, заправщики, летающие радары, охотники за подводными лодками. На прошлой неделе они уже выстраивались в парадный строй, но сегодня это впервые произошло над центром Северной столицы.
Авиационное шоу станет заключительным аккордом главного парада ко Дню Военно-Морского Флота 28 июля.