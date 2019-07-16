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В Санкт-Петербурге состоялась репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ

Ян Брацкий
14:05 16.07.2019
Участие в репетиции парада приняли 40 машин от соединений и воинских частей Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МО РФ

В Санкт-Петербурге состоялась репетиция воздушной части парада ко Дню Военно-Морского Флота. Самолеты и вертолеты пролетели над Дворцовой площадью.

В ней приняли участие более 40 машин от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

Истребители, заправщики, летающие радары, охотники за подводными лодками. На прошлой неделе они уже выстраивались в парадный строй, но сегодня это впервые произошло над центром Северной столицы.

Авиационное шоу станет заключительным аккордом главного парада ко Дню Военно-Морского Флота 28 июля.

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