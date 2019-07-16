В Москве более полутора суток будет идти дождь

В Москве с вечера 16 июля начнутся сильные и продолжительные ливни. С перерывами дожди будут идти более 36 часов.

Зона осадков приблизилась к столичному региону еще прошедшей ночью, однако ее сдерживал гребень повышенного атмосферного давления. Однако уже к полудню небольшие дожди прошли на юго-западе области и в Новой Москве.

По данным синоптиков, основная фаза процесса наступит после 18 часов: более полутора суток в Москве и пригороде будут идти дожди. В различных районах может выпасть от 20% до 50% месячной нормы осадков, пишет сайт meteonovosti.ru.