Проливные дожди затопили сочинские улицы

Сильнейший ливень затопил Сочи. Под воду ушли автострады и целые дворы. Затопленными оказались подвалы и подземные переходы. Сильнее всего от непогоды, которая разыгралась еще ночью, пострадал Адлерский район курортного города.

Дождь продолжается весь день, и синоптики уже опубликовали неутешительный прогноз, согласно которому осадки сохранятся как минимум до завтрашнего дня. При этом вода в реках может существенно подняться.

Ситуацию усугубляет порывистый ветер до 22 метров в секунду, сообщает городской интернет-портал Sochi.com.

Горожанам и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Спасатели также советуют не выходить на улицу из-за вероятности падения деревьев и рекламных конструкций.