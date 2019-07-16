Проливные дожди затопили сочинские улицы
Сильнее всего пострадал Адлерский район Сочи, где потоками воды затопило дороги, подземные переходы и парковки.
© Видео: SochiNews - все новости Сочи, YouTube © Фото: Подслушано в Сочи, VK
Сильнейший ливень затопил Сочи. Под воду ушли автострады и целые дворы. Затопленными оказались подвалы и подземные переходы. Сильнее всего от непогоды, которая разыгралась еще ночью, пострадал Адлерский район курортного города.
Дождь продолжается весь день, и синоптики уже опубликовали неутешительный прогноз, согласно которому осадки сохранятся как минимум до завтрашнего дня. При этом вода в реках может существенно подняться.
Ситуацию усугубляет порывистый ветер до 22 метров в секунду, сообщает городской интернет-портал Sochi.com.
Горожанам и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Спасатели также советуют не выходить на улицу из-за вероятности падения деревьев и рекламных конструкций.